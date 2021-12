I prezzi bassi attivati da Expert, puntano a sorprendere ancora una volta gli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti, senza preoccuparsi minimamente della localizzazione. La campagna corrente è il giusto concentrato di riduzioni di prezzo, e dalla disponibilità elevatissima.

Il volantino, difatti, può essere sfruttato recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure decidendo di affidarsi direttamente al sito ufficiale di Expert. Coloro che opteranno per questa seconda soluzione, devono comunque sapere che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi a pagamento, con l’aggiunta di al massimo 10 euro dal prezzo che viene effettivamente mostrato a schermo.

Expert: nuove occasioni e prezzi sempre più bassi

Il SottoCosto che Expert ha deciso di lanciare nel periodo corrente, lo possiamo davvero considerare come un piccolo capolavoro, in quanto in grado di ridurre al massimo i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti, anche di fascia alta. Il modello in questione è chiaramente il Samsung Galaxy S21, un prodotto che spinge verso i top di gamma, richiedendo in cambio un esborso relativamente ridotto, se pensate che sono necessari “solamente” 649 euro per il suo acquisto definitivo.

Discorso molto simile per la fascia media coinvolta da Expert nella campagna promozionale, in quanto sono raccolti anche Oppo Find X3 Lite, Vivo V21, Galaxy A12 e Oppo A15, tutti acquistabili a meno di 400 euro. Se volete conoscere da vicino il volantino, ricordatevi di aprire il prima possibile queste pagine.