L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile continua a sorprendere i propri clienti e quelli in arrivo. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta mobile con ben 150 GB di traffico dati per poter navigare. Scopriamo qui di seguito tutti i dettagli.

L’operatore virtuale ho. Mobile rende disponibile la nuova offerta ho. 8,99 150 Giga

L’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha da poco lanciato una nuova offerta bomba. Come già accennato, infatti, si tratta di un’offerta molto interessante in quanto offre un enorme quantitativo di giga ad un prezzo molto basso.

L’offerta in questione si chiama ho. 8,99 150 Giga ed offre, per l’appunto, ben 150 GB di traffico dati con connettività 4G per connettersi in tutta tranquillità ad internet. Oltre a questo, nella nuova offerta di ho. Mobile sono poi sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è di 8,99 euro al mese e non è previsto alcun costo di attivazione. Bisognerà però aggiungere 0,99 euro per il costo della scheda SIM.

Vi ricordiamo che, come ricordano i colleghi di Mondomobileweb.it, la nuova offerta di ho. Mobile è rivolta a tutti gli utenti che effettueranno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici. Tra questi, ci sono Iliad, Fastweb, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Fastweb, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, NoiTel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, WIngs Mobile Italia, Elite Mobile, Italia Power e Feder Mobile.