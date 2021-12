Iliad contro TIM e Vodafone con 150 giga in 5G, la promo da 9,99 euro sul sito

Iliad sembra aver trovato la formula magica per proseguire nella sua scalata verso la vita nella classifica dei gestori mobili.

È arrivata ufficialmente un’altra offerta in serie limitata mentre si discute già da diversi giorni del lancio della fibra ottica proprio durante i primi mesi del 2022.

Iliad: ancora 28 giorni per avere l’offerta da 150 giga in 5G a 9,99 € al mese per sempre

Una delle migliori offerte in assoluto nel panorama della telefonia mobile italiana è quella che Iliad ha lanciato proprio durante il mese di dicembre. Il nome da segnare è Flash 150, il quale annuncia un’offerta piena di ogni contenuto ma soprattutto che dura per sempre. Per 9,99 € al mese, si potranno ottenere minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 150 giga in 5G.

Il 5G descritto da Iliad sul suo sito ufficiale:

“Si tratta della quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione. Il 5G dà alla rete mobile la possibilità di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione rafforzando così l’efficienza economica ed ecologica.

Con il 5G è possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps.

I vantaggi del 5G sono sensibili anche dal punto di vista ambientale, trattandosi di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Il 5G è la prima tecnologia che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione.“