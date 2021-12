Il volantino MediaWorld attivato in occasione del Natale 2021, raccoglie al proprio interno un buonissimo quantitativo di sconti molto speciali, che puntano a far risparmiare moltissimo denaro ad ogni utente che deciderà di acquistare, sia in negozio che dal divano di casa propria.

Avete capito bene, la campagna promozionale non solo è attiva nei punti vendita fisici, ma anche direttamente sul sito ufficiale, il quale prevede la consegna a domicilio, ma a pagamento (indipendentemente dalla merce o dal livello di spesa raggiunto). I prodotti sono ad ogni modo commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location in cui è stato completato l’acquisto.

MediaWorld: questi sono i nuovi sconti

Offerte dai prezzi scontatissimi sono state attivate da MediaWorld nel periodo corrente, fino al 24 dicembre 2021 sono stati raccolti in un’unica campagna soluzioni incredibilmente convenienti per gli utenti. Osservando ad esempio la telefonia mobile, possiamo scovare Huawei Nova 9 a 449 euro, Realme GT Master Edition a 349 euro, Oppo A94 a 289 euro, Oppo A74 a 199 euro o Redmi 9T a 139 euro.

Volendo invece puntare direttamente verso soluzioni più costose e performanti, non bisogna nemmeno dimenticarsi di Galaxy Z Fold3 a 1399 euro, Galaxy S21 Ultra 5G a 969 euro o anche di Galaxy S21+ a 749 euro. Le pagine della campagna promozionale sono davvero tantissime ed altrettanto varie tra di loro, per questo motivo non possiamo raccoglie il tutto in un unico articolo; non ci resta che consigliare la visione del volantino qui.