Gli AirPods Pro non hanno ricevuto un successore da quando sono stati lanciati nel 2019, nonostante i rapporti secondo cui quest’anno verrà rilasciato un successore degli auricolari premium di Apple. Secondo MacRumors, il noto esperto del settore Ming-Chi Kuo prevede che AirPods Pro 2 sarà rilasciato alla fine del 2022.

Secondo un analista del settore, la seconda generazione di AirPods Pro sarà rilasciata nel quarto trimestre del prossimo anno. Secondo le speculazioni precedenti, AirPods Pro 2 sarà rilasciato nel 2022, con un rapporto che suggerisce addirittura un rilascio nel terzo trimestre, ma nessuno dei rapporti ha ancora fornito un periodo di tempo specifico.

AirPods Pro 2 potrebbero essere svelate alla fine del 2022

Secondo le speculazioni precedenti, gli AirPods Pro di seconda generazione potrebbero avere un design completamente nuovo, che eliminerebbe lo stelo corto che sporge dal fondo di ciascun auricolare. Secondo alcune fonti, il design sarà identico al Beats Fit Pro.

È probabile che i sensori integrati e un nuovo chip con una maggiore connettività ad altri dispositivi forniscano funzionalità di monitoraggio del fitness di AirPods Pro 2. Apple ha appena introdotto gli AirPods 3, un successore degli AirPods di seconda generazione, lasciando gli AirPods Pro come il prossimo in linea per un aggiornamento.

Al momento, gli utenti continuano a preferire le AirPods Pro come cuffie wireless e un’evoluzione di questa tecnologia sembra necessaria. I fan non vedono l’ora di poter scoprire cosa la società ha in serbo per loro dopo la presentazione degli AirPods 3 e si spera che Apple stia preparando un grande salto in avanti per quanto riguarda le cuffie true wireless. Al momento, non ci sono molti dettagli in merito e la società non ha rilasciato ancora nessun informazione.