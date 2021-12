I prezzi attivati da Coop e Ipercoop sono sempre più bassi ad ogni singolo acquisto, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una eccellente campagna promozionale con alcune delle migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire per risparmiare al massimo.

Tutte le offerte che potrete visualizzare nel nostro articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi disponibili solo ed esclusivamente per gli utenti che decideranno di collegarsi al sito ufficiale, richiedendo la spedizione gratuita presso il proprio domicilio (al superamento dei 19 euro di spesa). Se acquistata la telefonia mobile, inoltre, è prevista la versione completamente sbrandizzata, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid, potrete scoprire i codici sconto Amazon completamente gratis.

Coop e Ipercoop: ecco tutte le nuove offerte

Coop e Ipercoop sanno come far risparmiare gli utenti, sopratutto coloro che vorrebbero cercare di spendere sempre pochissimo sull’acquisto di nuovi smartphone, e non solo. I migliori modelli in promozione abbracciano la fascia intermedia della telefonia mobile, andando a toccare soluzioni del calibro di Apple iPhone X, in vendita a meno di 499 euro, alla pari di Samsung Galaxy S20 FE, il cui prezzo finale si aggira attorno esattamente alla stessa cifra, e risulta essere più consigliato per la qualità generale proposta.

Non mancano prodotti meno performanti, ma ugualmente interessanti, come Galaxy A32, Alcatel 1B, Oppo A16 o simili, tutti proposti ad un prezzo che non va oltre i 300 euro di spesa complessivi. Per ogni altra informazione in merito, potete rifarvi direttamente al sito ufficiale di Coop e Ipercoop.