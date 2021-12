Sconti davvero da impazzire sono stati attivati da Bennet per festeggiare il Natale, e comunque il periodo più caldo dell’anno, in termini di offerte speciali e di prezzi sempre più bassi. Tutti gli utenti possono accedere alla campagna, attivata comunque in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale.

Per approfittare delle ottime riduzioni di prezzo, non sono necessarie operazioni particolari o complesse, infatti basterà recarsi in un qualsiasi punto vendita, e si avrà la certezza di conoscere da vicino i migliori sconti del momento. Tutti i prodotti sono ad ogni modo commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed allo stesso tempo disponibili nella variante no brand, ovvero con aggiornamenti che vengono rilasciati tempestivamente dal produttore stesso.

Bennet: questi sono gli sconti del momento

La spesa da Bennet è davvero ridotta ai minimi termini su tantissimi prodotti molto interessanti, gli utenti sono felicissimi di poter mettere le mani su alcuni dei migliori dispositivi in commercio, come ad esempio i modelli brandizzati Apple. In questo caso sarà possibile acquistare Apple iMac, il computer fisso con display da 24 pollici, al prezzo di 1299 euro, passando anche per il portatile MacBook Air da 979 euro, oppure il tablet da 10.2 pollici, l’iPad a soli 299 euro.

In alternativa possiamo comunque consigliare l’acquisto di smartphone complessivamente molto economici, come Oppo A53s, in vendita a 149 euro, Galaxy A32 5G al prezzo di 239 euro e similari. Il volantino Bennet lo potete sfogliare sul sito ufficiale, in modo da conoscere ogni sconto.