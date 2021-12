Gli sconti che Coop e Ipercoop hanno deciso di attivare in occasione dell’ultimo mese dell’anno, raccolgono a tutti gli effetti i migliori prezzi in circolazione, mettendoli a disposizione di tantissimi consumatori sul territorio nazionale.

A differenza di quanto effettivamente vi abbiamo raccontato in passato, in questo caso gli acquisti, almeno alle cifre indicate, possono essere completati solamente collegandosi al sito ufficiale dell’azienda, il quale offre comunque la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il domicilio nel momento in cui si dovessero spendere più di 19 euro.

Coop e Ipercoop: offerte veramente incredibili per tutti

La campagna promozionale di Coop e Ipercoop focalizza la propria attenzione direttamente sulla fascia media della telefonia mobile, portando gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, anche se non propriamente recenti. I due modelli di cui consigliamo effettivamente l’acquisto, sono Galaxy S20 FE e Apple iPhone X. Originariamente lanciati a prezzi abbastanza elevati, oggi possono essere scelti a meno di 499 euro, godendo comunque di ottime prestazioni.

Discorso diverso per gli altri modelli di fascia bassa, quali sono appunto Galaxy A32, Oppo Find X3 Lite, Alcatel 1B o similari, tutti proposto alla cifra finale inferiore ai 300 euro. Naturalmente all’interno del volantino di Coop e Ipercoop sono disponibili anche molti altri dispositivi interessanti, se volete approfondire la conoscenza della campagna, ricordatevi di aprire subito il sito ufficiale, e sopratutto che gli acquisti potranno essere completati solamente dal divano di casa propria.