I nuovi prezzi che Bennet ha deciso di attivare nel periodo corrente, raggiungono a tutti gli effetti i minimi storici, almeno sui modelli selezionati dall’azienda, garantendo difatti un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, e garantisce all’utente una buona qualità generale.

La campagna promozionale che potrete trovare elencata nel nostro articolo, è da considerarsi valida in esclusiva nei vari punti vendita fisici, al momento infatti gli acquisti non possono in nessun modo essere completati, almeno agli stessi prezzi, sul sito ufficiale. Spendendo più di 199 euro, inoltre, si avrà la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita come Tasso Zero.

Bennet, che prezzi bassi

La spesa da Bennet è davvero ridotta ai minimi termini anche nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare un prodotto di casa Apple, infatti sono raggiungibili i vari iPad 10.2, disponibile a 299 euro, passando per Apple iMac, il fisso da 24 pollici a 1299 euro, oppure il portatile MacBook Air, il cui prezzo finale è di 979 euro.

Non mancano chiaramente alcuni sconti legati alla telefonia mobile, in questo caso con sistema operativo Android, perfettamente rappresentata da Oppo A53s, disponibile a 149 euro, oppure Samsung Galaxy A32 5G, il cui prezzo non va oltre i 239 euro. Tutti i prodotti che potrete trovare indicati nell’articolo sono accompagnati dalla solita garanzia di 24 mesi, la quale copre i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali. La telefonia mobile, invece, è in vendita nelle versioni sbrandizzate.