Amazon continua a migliorare ed espandere le capacità di Alexa; a giugno, l’azienda ha introdotto una nuova funzionalità di Reading Sidekick per il suo assistente intelligente e, all’inizio di questo mese, un’altra nuova funzionalità ha consentito agli utenti di Alexa di mettere in pausa e riprendere la riproduzione di musica su un dispositivo.

Amazon ha ora aggiornato l’assistente intelligente con una miriade di nuove funzioni. Alexa ora può riconoscere due rumori aggiuntivi e applicarli a varie routine. Alexa può utilizzare il segnale acustico dell’apparecchio per tenere traccia dei tuoi elettrodomestici e inviarti notifiche quando, ad esempio, la lavatrice ha terminato il bucato.

Alexa viene arricchita di nuove funzionalità

Water Running è abbastanza pratico e può salvarti da una casa allagata se dimenticate di chiudere il lavandino o se la suddetta lavatrice si rompe. In precedenza Alexa era in grado di rilevare i cani che abbaiano, i bambini che piangono, il russare, la rottura di vetri e gli allarmi antifumo che suonano. Puoi utilizzare l’App Alexa per creare una routine di rilevamento dei suoni per questi e per due nuovi suoni.

Puoi anche chiedere ad Alexa di rifornirti delle tue pillole di prescrizione, che è una nuova affascinante funzionalità. I clienti di Amazon Pharmacy possono farlo semplicemente chiedendo ad Alexa ‘Alexa, ricarica le mie prescrizioni’ e riceveranno aggiornamenti sullo stato dell’ordine e della consegna.

Sebbene le funzionalità di cui sopra siano piuttosto vantaggiose in termini di risparmio di tempo ed evitare potenziali problemi, ci sono anche alcuni aspetti divertenti. ‘Alexa, unisciti alla conversazione’, potresti dire per avviare una conversazione con Alexa. L’assistente intelligente converserà con te senza che tu debba dire ripetutamente la parola per attivarlo; risponderà quando le si parla e si fermerà se interrotta.