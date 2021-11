Siamo in periodo di Black Friday e tutto ci saremmo aspettati, ma non un vero e proprio regalo. Invece Activision, nella sua immensa generosità, ha finalmente realizzato e pubblicato un video che sta piacendo molto ai fan di Call of Duty. Insomma, lo aspettavano da temo. Si tratta di un video che racconta la storia completa di Black Ops Cold War e di Warzone. 20 minuti di azione e adrenalina che sta facendo letteralmente impazzire il pubblico. Ecco il video che tutti aspettavano.

Activision regala il video della storia completa di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone

“Nulla è vero come sembra“. È questa la frase pubblicata appena sotto il video ora disponibile alla visione sul canale italiano di Activision. Si tratta della storia completa post lancio dei due Call of Duty che hanno fatto la storia del gaming: Black Ops Cold War e Warzone. Due sparatutto in prima persona che ancora oggi sono apprezzati dai gamer appassionati del genere.

Una decisione che ha reso felici i molti fan di questi due titoli che, sinceramente, si aspettavano qualcosa di simile già da diverso tempo. Il video ripercorre la trama dei due giochi e lo fa in 20 minuti circa. Sono due quindi i titoli che prendo parte a questa narrazione.

Il primo è Call of Duty Black Ops Cold War. “Niente è mai come sembra, poiché Raven Software porta un’avvincente campagna per giocatore singolo in cui i giocatori si troveranno faccia a faccia con personaggi storici e dure verità, mentre combattono in tutto il mondo attraverso luoghi iconici come Berlino Est, Vietnam, Turchia, Quartier generale del KGB sovietico e altro ancora“.

Il secondo è Call of Duty Warzone. “La Stagione 6 di ​​Warzone™​​ arriva col botto, portando bunker nascosti, nuove armi, e un’occhiata al piano finale di Adler. Lanciati nell’esperienza Battle Royale free-to-play di ​​Call of Duty“.