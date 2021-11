Il giorno più caldo dell’anno, in termini di vendite e di acquisti in generale, è affrontato di petto da MediaWorld con una campagna promozionale creata ad hoc per invogliare i consumatori ad acquistare tantissimi prodotti di tecnologia, a prezzi sempre più scontati.

Il risparmio è assurdo per ogni utente sul territorio nazionale, data la disponibilità della campagna praticamente ovunque, con la possibilità di fruire degli stessi sconti anche affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. In parallelo, ad ogni modo, ricordiamo che la spedizione presso il proprio domicilio richiederà un supplemento, in genere non superiore ai 9,99 euro.

MediaWorld: gli sconti sono alla portata di tutti

Fino al 29 novembre in tutti i punti vendita, e sul sito ufficiale, sarà possibile approfittare di un elevato quantitativo di sconti molto interessanti, che partono dalla fascia alta della telefonia mobile, in particolare del brand Samsung. Sfogliando le pagine del volantino, ad esempio, si scorgono soluzioni del calibro di Galaxy S21 Ultra 5G o anche Galaxy z Flip3, in vendita rispettivamente a 979 e 799 euro. Cambiando aziende, ma sempre restando tra i dispositivi più performanti, sarà possibile mettere le mani su Xiaomi Mi 11T Pro o anche Xiaomi 11T e iphone 12 Mini.

Scendendo poi verso modelli decisamente meno performanti, scorgiamo la presenza di Galaxy A32, Huawei Nova 8i, Xiaomi redmi Note 8 , Xiaomi Mi 11 Lite o anche Galaxy A12 e Wiko y62 Plus, tutti in vendita a meno di 349 euro. Se volete conoscere da vicino il volantino, aprite questo link.