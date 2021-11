Trony torna alla grande con una campagna promozionale veramente assurda, all’interno della quale ha concentrato un elevato quantitativo di prodotti in offerta, garantendo difatti al consumatore finale la possibilità di accedere a prezzi sempre più scontati ed economici.

Il volantino che potrete scoprire nel dettaglio poco sotto, riprende esattamente tutto quanto di buono Trony ci aveva già fatto vedere, promettendo difatti un risparmio notevole su ogni acquisto effettuato, e sopratutto garantendo l’accesso alla campagna in ogni singolo negozio sul territorio nazionale. Coloro che vorranno rateizzare il pagamento, potranno richiedere il finanziamento senza interessi, con versamento diretto tramite conto corrente bancario.

Non scordatevi delle offerte Amazon del Black Friday 2021, sono tutte raccolte nel nostro canale Telegram esclusivo.

Trony: ecco quali sono i prezzi più bassi

Trony cattura l’interesse dei consumatori italiani, lanciando una campagna promozionale piena zeppa di occasioni dai prezzi ridottissimi. Gli smartphone più interessanti in promozione spaziano nelle più svariate fasce, dai più costosi come Galaxy Z Flip3 o Galaxy S21 Ultra a 899 euro, scendendo poi verso soluzioni relativamente più economiche, come l’incredibile Galaxy S21+, oggi finalmente acquistabile con un esborso finale di soli 699 euro.

La soluzione corrente, ad ogni modo, prevede la possibilità di godere di prodotti completamente sbrandizzati, ciò sta a significare che gli aggiornamenti verranno effettivamente rilasciati dai produttori e non dai singoli operatori telefonici. Inoltre, la garanzia di 24 mesi prevede la riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica, non gli eventuali danni accidentali causati dagli utenti stessi. Maggiori dettagli in merito sono per voi disponibili sul sito.