Il volantino Esselunga riesce ancora una volta a raccogliere prezzi veramente bassissimi, mettendoli a disposizione degli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati, sebbene comunque focalizzi la propria attenzione su un singolo modello.

La campagna promozionale che potrete visualizzare direttamente nel nostro articolo, risulta essere disponibile solamente nei punti vendita fisici dislocati sull’intero territorio nazionale, i quali però non presentano limitazioni particolari. In altre parole, l’offerta è valida ovunque in egual maniera, con l’aggiunta della solita garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare dal giorno effettivo dell’acquisto.

Esselunga: tantissime offerte per tutti i gusti

Esselunga punta a sorprendere le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere. Al suo interno si trovano moltissimi smartphone in offerta a prezzi mai visti prima, primo fra tutti l’incredibile Samsung Galaxy S21 5G, disponibile effettivamente alla modica cifra di 599 euro. Virando verso il segmento Apple, non dovete nemmeno trascurare l’esistenza dell’Apple iPhone 12 Pro, il migliore al mondo nel 2020/2021, acquistabile nella variante da 128GB a 898 euro.

Tutte le altre offerte sono mirate verso modelli più economici, i quali vanno a toccare Vivo Y72, Nokia C20, Realme C11, Galaxy A12, iPhone XR e Redmi Note 9T. I dettagli della corrente campagna promozionale sono raccolti per voi a questo link, ricordando che gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio.