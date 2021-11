Xbox ha svelato l’aggiornamento Xbox di questo mese e all’interno è inclusa tutta una serie di funzioni di accessibilità e altri aggiornamenti utili. Il protagonista dell’aggiornamento Xbox di questo mese è una nuova suite di filtri colore, disponibile sulle console Xbox Series X|S, al fine di rendere il gioco più facile per chi ha daltonismo o deficit di visione dei colori.

Questi nuovi filtri ti permetteranno di ‘personalizzare l’esperienza visiva e distinguere tra colori che altrimenti potrebbero sembrare simili’, tra i giochi attuali, i titoli nel catalogo di Xbox e molti giochi in futuro.

Xbox ha svelato le novità del nuovo aggiornamento

Oltre a questo, tutte le console Xbox stanno ricevendo le impostazioni di uscita audio aggiornate in questo aggiornamento Xbox. Questa nuova esperienza semplificata aggiunge opzioni come ‘disattiva l’audio dell’altoparlante quando l’auricolare è collegato’, mentre riorganizza leggermente le cose per rendere più facile l’accesso alle impostazioni pertinenti.

Inoltre, Microsoft sta introducendo anche i tag delle funzionalità di accessibilità in Microsoft Store. Grazie a questo ultimo aggiornamento Xbox, gli sviluppatori possono ora contrassegnare fino a 20 funzioni di accessibilità comuni all’interno dei loro titoli per rendere più facile che mai trovare il contenuto che soddisfa i tuoi desideri e le tue esigenze di accessibilità.

Come se tutti questi miglioramenti non fossero già sufficienti, l’aggiornamento Xbox di novembre include anche un aggiornamento del firmware del controller. Per tenere a mente la retrocompatibilità con il proprio hardware, Microsoft ha introdotto una migliore connettività cross-device, nonché una latenza ridotta, sul controller wireless Xbox One con supporto Bluetooth, controller wireless Xbox Elite serie 2 e controller adattivo Xbox.

Oltre all’aggiornamento Xbox di novembre, Microsoft lancerà presto anche miglioramenti all’app Xbox su dispositivi mobile. Questi miglioramenti includono la condivisione dei collegamenti, per condividere rapidamente i momenti di gioco, nonché una funzionalità che ti consentirà di vedere i ‘contenuti di tendenza dei giocatori Xbox messi in evidenza nell’app Xbox’.