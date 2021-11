TIM non aspetta il Black Friday di fine mese per assicurare ai clienti le migliori iniziative nel campo della telefonia mobile. Il provider italiano ha deciso di concorrere direttamente con Iliad per le migliori offerte low cost del mercato. Nel corso di queste settimane, gli abbonati che attivano una SIM con TIM potranno scegliere la tariffa Wonder.

TIM anticipa il Black Friday: la migliore offerte per Novembre

La promozione Wonder di TIM è dedicata in via esclusiva all’operazione di portabilità del numero da altro provider. In base alle attuali condizioni commerciali previste da TIM, gli abbonati che già hanno una una SIM operativa con altra ricaricabile associata non potranno sottoscrivere questa iniziativa.

La TIM Wonder si presenta in doppia veste per i nuovi abbonati. In un primo formato l’offerta prevede un costo mensile pari a 9,99 euro. Nel pacchetto dei consumi gli utenti avranno 70 Giga per la connessione di rete, con la presenza di chiamate illimitate verso tutti e SMS da inviare agli amici della rubrica.

Nel suo secondo formato, invece, la TIM Wonder avrà soglie di consumo che prevedono 50 Giga per navigare in rete, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque. Il prezzo sarà sempre di 9,99 euro ogni trenta giorni.

In linea con le altre ricaricabili low cost previste dal gestore italiano, anche la tariffa Wonder assicura costi bloccati nel primo semestre di abbonamento. Attraverso questa vantaggiosa condizione, il provider si impegna a non applicare rimodulazioni di prezzo nei primi sei mesi.