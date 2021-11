Ubisoft ha deciso di premiare i propri utenti PC e fare loro un graditissimo regalo. La software house, infatti, permette di riscattare gratuitamente Tom Clancy’s – Splinter Cell: Chaos Theory. Si tratta del terzo episodio della saga videoludica di Sam Fisher e anche il più apprezzato da parte dei fan.

Il gioco è stato pubblicato nell’ormai lontano 2005 ma è ancora oggi uno dei miglior titoli stealth sul mercato. È possibile riscattare il gioco collegandosi a alla pagina ufficiale dell’iniziativa o accedendo all’applicazione Ubisoft Connect sul proprio PC.

In Tom Clancy’s – Splinter Cell: Chaos Theory impersoneremo ancora una volta Sam Fisher impegnato a salvare il mondo da una nuova minaccia globale. Infatti, le grandi nazioni hanno avviato una guerra informatica basata su sabotaggi e corruzione dei sistemi elettronici.

Sam Fisher e il team di Third Echelon dovranno indagare, muovendosi nell’ombra e in silenzio, per trovare il colpevole dei disordini globali. All’uscita, il titolo poteva vantare un motore grafico e fisico di altissimo livello che lo rendevano eccezionalmente all’avanguardia. Il team di sviluppo ha lavorato anche sull’Intelligenza Artificiale dei PNG per rendere ogni livello sempre diverso e unico.

La promozione è partita il 17 novembre e resterà attiva fino alle ore 15.00 del 25 novembre. Una volta riscattato il titolo, questo resterà collegato al proprio account per sempre e sarà giocabile in piena libertà.

L’iniziativa rientra nei due mesi di festeggiamenti avviati da Ubisoft per festeggiare i 35 anni di attività. Oltre a Splinter Cell: Chaos Theory, sono disponibili tantissime ricompense per i titoli più recenti dell’azienda.