Lo Smart Working è diventata una componente sempre più importante per il lavoro moderno. Nonostante la voglia di digitalizzazione dei lavoratori e delle imprese, l’utilizzo di documenti cartacei risulta un grande limite nel processo di cambiamento.

Secondo un sondaggio condotto da Dipendenti in Cloud, software di gestione dei dipendenti per PMI, è emerso chiaramente questo problema. Il sondaggio ha riguardato oltre 3500 imprenditori evidenziando le problematiche quotidiane nella gestione del loro personale.

Dall’analisi dei dati si può evincere che il 57,1% delle PMI fa ricorso a fogli di calcolo per la gestione presenze dei dipendenti. Inoltre, oltre il 75% delle imprese utilizza documenti cartacei per buste paga, CUD, contratti, attestati e certificati.

Per lavorare efficientemente in Smart Working è necessario migliorare il processo di digitalizzazione delle PMI

utilizzare le email per l’invio e la ricezione di documenti. Queste cifre Solo il 19% delle aziende intervistate ha confermato di. Queste cifre evidenziano come la digitalizzazione nelle PMI sia ancora molto lontana.

la tipologia di lavoro in smart working si è sviluppata in seguito alla pandemia. Tuttavia, il vantaggio di poter lavorare da casa sono enormi e sempre più lavoratori la Bisogna considerare cheTuttavia, il vantaggio di poter lavorare da casa sono enormi e sempre più lavoratori la stanno adottando con successo

Questa situazione porterà inevitabilmente allo sviluppo dell’Hybrid Working, una forma mista di lavoro in presenza e smart working. Risulta chiaro che con questo approccio, i datori di lavoro dovranno organizzare al meglio i propri dipendenti e diventare a loro volta smart.

Ecco quindi l’importanza di dotarsi di uno strumento flessibile per la gestione del personale. La piattaforma offerta da Dipendenti in Cloud permette di organizzare al meglio tutti i documenti e rendere i processi operativi più veloci ed efficienti.

I documenti più importanti saranno sempre disponibili sul cloud sia per i dipendenti che per il datore di lavoro. Inoltre, potranno essere organizzati secondo le esigente e facilmente raggiungibili in versione digitale.