La veggente Baba Vanga aveva predetto l’arrivo di una pandemia nel corso dell’anno 2020 e abbiamo effettivamente avuto modo di vedere l’arrivo del Coronavirus che ancora oggi sta attanagliando il mondo intero. Nonostante questo, sembra che la fine del mondo non sia comunque lontana, visti gli enormi problemi che potrebbero ancora arrivare. Sempre secondo quanto predetto da questa veggente, infatti, nel corso dell’anno 2022 potrebbe arrivare una nuova pandemia.

Una nuova pandemia potrebbe arrivare nel corso del 2022, secondo la veggente Baba Vanga

In questi ultimi giorni sta circolando online nel web una nuova spaventosa profezia sempre appartenente alla veggente Baba Vanga. Come già accennato, infatti, secondo quanto detto da quest’ultima il prossimo anno potrebbe riservare l’arrivo di una nuova pandemia. La veggente aveva già predetto l’arrivo di una malattia nel 2020 che avrebbe colpito tutto il mondo (il Coronavirus, per l’appunto) ma a quanto pare non è ancora finita.

Baba Vanga avrebbe predetto che “gli esseri umani si sarebbero abituati ad un nuovo virus”. Tuttavia, non sappiamo se la veggente si riferisse sempre alla pandemia del Coronavirus o ad un altro virus non ancora esistente. Secondo alcuni interpreti, la veggente potrebbe riferirsi ad un nuovo ceppo di Covid-19. Oltre a questo, il nuovo anno dovrebbe portare con sé anche “molti disastri naturali”.

Vi ricordiamo però che al momento non esiste un documento riguardante le profezie per il futuro realmente scritto dalla veggente Baba Vanga (nota come Vangeiya Pandeva Gushterova). Quest’ultima era infatti analfabeta e sembra che avesse tramandato il tutto tramite lunghi passaparola, protratti da generazione in generazione.