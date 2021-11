L’Honor 50 ha appena fatto il suo debutto europeo alla fine di ottobre di quest’anno, ma una nuova voce suggerisce che il prossimo modello è già alle porte e potremmo vedere il nuovo telefono entro il prossimo mese.

Secondo un leaker cinese chiamato WhyLab, ci sono tre prodotti in arrivo chiamati Honor 60, Honor 60 Pro e Honor 60 SE che potrebbero debuttare in Cina a dicembre. La società, naturalmente, non ha ancora ufficializzato questi prodotti dunque non possiamo avere la certezza di quanto dichiarato dal leaker.

Honor 60 potrebbe essere annunciato all’inizio del 2022

Honor ha spesso presentato i suoi prodotti prima in Cina, che è il mercato interno dell’azienda, e poi li ha distribuiti delicatamente in altri mercati, inclusa l’Europa. È improbabile che tu possa acquistare questi telefoni negli Stati Uniti o in Australia. Le informazioni trapelate ci danno anche un’idea più chiara delle velocità di ricarica, con l’Honor 60 SE che dovrebbe presentare una ricarica da 40 W e l’Honor 60 / 60 Pro che opterà per velocità più elevate di 60 W.

L’esclusivo 50 Pro di Honor in Cina offre già velocità di 100 W, ma non sembra che continuerà a offrirlo nella sua serie 60. Precedenti perdite hanno suggerito che Honor 60 Pro presenterà cinque fotocamere sul retro, una batteria da 4.500 mAh e un chipset Qualcomm Snapdragon 870 all’interno per alimentare tutto.

La serie 60 di Honor potrebbe includere un design totalmente nuovo, con diverse attenzioni a nuove funzionalità molto interessanti sviluppate sulle basi di feedback degli utenti. Al momento, non ci resta che attendere nuovi leak o un annuncio ufficiale su questa nuova serie di dispositivi.