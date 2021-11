Molti di voi si stanno chiedendo se oggi in Italia esistono ancora utenti con attiva un’offerta dell’ex brand 3 Italia. Nonostante la fusione con Wind, che ha formato l’attuale WindTre, sia avvenuta da anni ci sono ancora clienti che continuano a godere delle vecchie promo dell’operatore H3G. Ancora per poco, anzi pochissimo. Infatti, domani avrà inizio la migrazione forzata di moltissimi clienti dell’ex brand 3 Italia a WindTre. Sono previste diverse rimodulazioni e qualche aumento. Ecco tutti i dettagli.

WindTre: benvenuti ex clienti 3 Italia

Domani, 10 novembre 2021, WindTre darà il benvenuto a una lunga schiera di ex clienti 3 Italia che approderanno ufficialmente all’operatore arancione subendo diverse modifiche alle tariffe attualmente in essere. Beneficio o maleficio? Dipende dai casi. Resta comunque il fatto che qualsiasi utente coinvolto può decidere di far valere il diritto di recesso anticipato fino a oggi.

In caso contrario, un SMS inviato per tempo da WinddTre spiegava tutte le modifiche relative al loro piano tariffario. Ecco il testo integrale:

“Gentile Cliente, dal 10 Novembre 2021 avvieremo un processo d’innovazione tecnologica per uniformare i nostri sistemi, migliorare la tua esperienza e garantirti servizi più semplici da usare: avrai maggior controllo della spesa per il traffico internet non incluso nell’offerta e, al rinnovo del piano, il traffico è anticipato in caso di credito insufficiente e per il primo mese senza addebiti aggiuntivi. Recesso senza costi da web, Racc. A/R, PEC, 159, negozi o cambio operatore fino al giorno prima. Info su windtre.it/info1“.

Cosa cambierà in soldoni a tutti coloro che hanno deciso di rimanere con WindTre? Vediamolo insieme in questo elenco semplificato che vi permetterà di avere chiarezza su quello che succederà da domani: