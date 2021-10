L’operatore WINDTRE sta informando a partire dallo scorso 8 Ottobre 2021, un nuovo scaglione di clienti ancora presenti nei sistemi dell’ex brand 3 Italia, con una nuova data della rimodulazione.

Dunque, dopo l’ultimo scaglione di clienti che ha ricevuto la comunicazione a Settembre 2021 per la rimodulazione del 25 Ottobre 2021, adesso un nuovo gruppo di clienti WINDTRE dell’ex brand 3 avrà la modifica contrattuale da Novembre 2021. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre informa tutti i propri clienti di una nuova migrazione

Nello specifico, alcuni clienti ancora presenti nei sistemi dell’ex brand 3 Italia stanno ricevendo in queste ore una comunicazione via SMS e anche tramite news sull’app WINDTRE, che li informa della rimodulazione con la migrazione verso i nuovi sistemi WINDTRE, in questo caso prevista a partire dal 10 Novembre 2021.

Il nuovo scaglione di clienti che sarà coinvolto dal 10 Novembre 2021 avrà quindi una modifica delle condizioni di contratto che prevede esattamente la stessa meccanica di quelle già entrate in vigore in questi mesi. Ecco il testo del messaggio inviato da WINDTRE ad alcuni già clienti ex 3: “Gentile Cliente, dal 10 Novembre 2021 avvieremo un processo d’innovazione tecnologica per uniformare i nostri sistemi, migliorare la tua esperienza e garantirti servizi piu’ semplici da usare: avrai maggior controllo della spesa per il traffico internet non incluso nell’offerta e, al rinnovo del piano, il traffico e’ anticipato in caso di credito insufficiente e per il primo mese senza addebiti aggiuntivi. Recesso senza costi da web, Racc. A/R, PEC, 159, negozi o cambio operatore fino al giorno prima. Info su windtre.it/info1“.

Si segnala che la modifica entra in vigore progressivamente dalla data comunicata nell’SMS ad ogni cliente, ma in alcuni casi, alcuni clienti che avevano ricevuto la comunicazione per i precedenti scaglioni, non erano poi stati migrati sui nuovi sistemi alla data prevista, ma hanno dovuto attendere ancora (o stanno ancora aspettando).