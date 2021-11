In occasione dello Stranger Things Day, Netflix ha deciso di celebrare la propria serie originale nel migliore dei modi. La piattaforma di streaming ha pubblicato il nuovo teaser trailer intitolato “Benvenuti in California“.

Il filmato mostra i protagonisti della serie impegnati nelle loro attività quotidiane dopo aver sconfitto il Mind Flayer nella terza stagione. Tuttavia, il mostro proveniente dal Sottosopra è ancora in agguato e brama la propria vendetta.

Di seguito è possibile ammirare il filmato pubblicato su YouTube ed è determinare l’ambientazione principale della stagione. La storia si svolgerà durante lo Spring Break, le vacanze di primavera per gli studenti americani. La cittadina di Hawkins sarà ancora una volta il centro di tutto ma le ramificazioni della storia saranno internazionali.

Stranger Things, la quarta stagione arriverà nell’estate del 2022

La scelta da parte di Netflix di pubblicare questo nuovo trailer proprio il 6 novembre non è casuale. Lo Stranger Things Day si celebra in questa data in quanto, seguendo la narrazione, il giovane Will Byers è scomparso nel Sottosopra proprio il 6 novembre 1983.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli oltre quelli pubblicati da Netflix in queste ore. Il trailer è accompagnato dalla misteriosa descrizione “004/004”. Non sappiamo cosa voglia significare ne in che modo si incastri con i messaggi disseminati nei trailer precedenti.

Non resta che attendere l’estate del 2022 per scoprire tutti i segreti di Stranger Things ed immergerci, per la quarta volta, nella storia di Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max e il loro disperato tentativo di salvare nuovamente il mondo dai mostri del Sottosopra.