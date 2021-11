Il tipster di Twitter, Jon Prosser, ha appena divulgato alcuni dati chiave trapelate per la prossima serie Samsung Galaxy S22. In un tweet che ha pubblicato oggi su Twitter, Prosser ha affermato che i preordini per la serie di punta di Samsung 2022 inizieranno l’8 febbraio. I nuovi modelli dovrebbero essere lanciati il ​​18 febbraio. Il tipster ah anche detto di aspettarsi che Pixel Watch emerga durante il primo trimestre del 2022.

Il Galaxy S22, il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra saranno alimentati dallo Snapdragon 898 a 4 nm costruito da Samsung negli Stati Uniti, in Canada e in Cina. Altrove, il trio sarà equipaggiato con il chipset Exynos 2200. Il chip Exynos è il SoC preferito di quest’anno perché presenterà una GPU di origine AMD superiore rispetto alla GPU Adreno di Qualcomm.

Galaxy S22 arriverà all’inizio del 2022

Il Galaxy S22 avrà un display da 6,06 pollici, mentre il Galaxy S22+ avrà uno schermo da 6,55 pollici e un display curvo da 6,81 adornerà il Galaxy S22 Ultra. Tutti e tre i display utilizzeranno un pannello AMOLED con un backplane LTPO. Quest’ultimo consente alla frequenza di aggiornamento di 120Hz di scendere a 10Hz (sull’S22 Ultra, 48Hz sugli altri due modelli) a seconda del contenuto.

I giochi, lo scorrimento e alcune transizioni funzioneranno perfettamente fino a 120 aggiornamenti al secondo. E-mail, testi e altri contenuti non trarranno vantaggio dalla frequenza di aggiornamento più rapida e funzioneranno con l’aggiornamento dello schermo solo 10 volte al secondo e 48 volte al secondo sul Galaxy S22 e Galaxy S22+.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, Galaxy S22 e Galaxy S22+ potrebbero presentare un obiettivo primario da 50 MP, un ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP.