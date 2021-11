Il cloud gaming ha avuto una spinta il mese scorso quando Nvidia ha annunciato il suo nuovo livello GeForce Now 3080 e le prime impressioni sembravano mostrare che ha fatto un’enorme differenza in termini di prestazioni. Ora quell’opzione è in realtà disponibile per i clienti.

Annunciato come parte del suo post sul blog ‘GFN Thursday’, Nvidia afferma di aver avviato il processo di implementazione del livello GeForce Now 3080 per coloro che avevano preordinato l’aggiornamento dell’abbonamento. Questo potrebbe non colpire tutti in una volta, ma Nvidia afferma che il lancio continuerà fino a quando tutte le parti interessate non avranno accesso.

GeForce NOW 3080: il servizio ha aggiunto anche quattro giochi

Molti fan del servizio hanno già ricevuto l’accesso in base a una rapida occhiata al subreddit r/GeForceNow. I giocatori in Nord America che hanno preordinato un abbonamento di sei mesi a GeForce NOW RTX 3080 inizieranno ad avere i loro account abilitati con la nuova classe di servizio questo mese. Il rollout continuerà fino a quando tutte le richieste non saranno state soddisfatte.

Il livello RTX 3080 di GeForce Now è lo stesso prodotto in circolazione da un anno o due, che offre la possibilità di trasmettere in streaming i giochi per PC dai server Nvidia al dispositivo di tua scelta utilizzando titoli che già possiedi da mercati come Steam ed Epic Games. Tuttavia, l’hardware di backend aggiornato consente uno streaming di qualità superiore fino a 4K e, in base alle prime impressioni, prestazioni costantemente più veloci e più in linea con il precedente standard, Google Stadia.

I preordini per il nuovo livello sono ancora aperti, con prezzi per un periodo di sei mesi che costano 99 euro. Nvidia ha anche annunciato oggi che questa settimana sono stati aggiunti al servizio quattro nuovi giochi.