BLOK è un nuovo progetto che sta facendo impazzire gli utenti Kickstarter. Si tratta di un tagliere smart che unisce la passione per la cucina con la voglia di imparare e condividere esperienze.

Infatti, il tagliere presente una classica superficie da taglio in legno affiancata ad un ampio display. Grazie a questa combinazione unica sarà possibile preparare nuovi piatti seguendo le video lezioni degli Chef più famosi.



Sul display di BLOK sarà possibile seguire video lezioni in diretta o on-demand dalla piattaforma dedicata alla cucina. Questo catalogo sarà in continua evoluzione e infatti, proprio in queste ore, è arrivata la conferma di un nuovo Chef.

BLOK permetterà di seguire le video lezioni di Chef Declan Horgan

Al team di BLOK si è unito Chef Declan Horgan, un cuoco di fama mondiale e detentore di una Stella Micheling. Horgan ha legato il proprio nome alla serie Hell’s Kitchen ed è diventato il primo contendente ad ottenere cinque stelle su cinque direttamente da Gordon Ramsey.

Ma la passione per la cucina l’ha portato anche ad ottenere recensioni positive da Guy Fieri, altro chef molto famoso. Lo stesso Horgan ha commentato: “Non posso spiegare quanto questo progetto mi entusiasmi. BLOCK è un prodotto eccezionale ed è uno dei device tecnologici più brillanti che abbia mai visto“.

Il progetto ha raggiunto e superato i 20 mila euro su Kickstarter, superando la cifra obiettivo. La produzione vera e propria inizierà a breve e le prime spedizioni cominceranno nel primo trimestre del 2022.