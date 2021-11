Il nuovissimo TOKIT Omni Cook è un robot da cucina estremamente versatile e smart. Dopo aver spopolato su Kickstarter ed essere diventato uno dei progetti più interessanti dell’ultimo periodo, finalmente è arrivato il momento della commercializzazione.

Il device è stato disponibile, per un periodo di tempo, esclusivamente ai donatori di Kickstarter ma adesso è acquistabile da tutti. Visitando il sito ufficiale di TOKIT Omni Cook è possibile scoprire molte informazioni sul robot da cucina.

Per portarsi a casa l’innovativo dispositivo saranno necessari 899 euro ma si tratta di una cifra assolutamente giustificata. Infatti si tratta di un accessorio da cucina di qualità professionale in grado di aiutare gli chef più navigati ma anche i semplici appassionati.

TOKIT Omni Cookè il robot da cucina che semplificherà la vita sia agli chef che ai semplici appassionati

Sarà possibile sfruttare ben 21 funzionalità diverse con un solo device e utilizzare ben 11 modalità di cottura diverse. I più pigri potranno ricorrere al processo di cottura automatica durante il quale TOKIT Omni Cook si occuperà di tutto senza ulteriori preoccupazioni.

Il robot è in grado di operare come una bilancia con una precisione al grammo e di cucinare ad una temperatura compresa tra 35° e 180°. In questo modo, le preparazioni saranno sempre perfetti grazie al sistema automatico di monitoraggio.

Gli utenti potranno usare le proprie ricette classiche ma anche sfogliare il ricettario virtuale e scegliere quella che preferiscono. Il database si aggiornerà con regolarità attraverso aggiornamenti gratuiti.

Non mancano una serie di accessori che permettono di rendere TOKIT Omni Cook ancora più versatile e funzionale. Grazie al design ricercato e curato, il robot da cucina occupa pochissimo spazio, rendendolo un dispositivo immancabile in ogni cucina.