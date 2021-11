Il noto produttore Asus ha annunciato in queste ore la disponibilità all’acquisto anche in Italia dei suoi ultimi smartphone di punta in ambito gaming. Stiamo parlando in particolare dei nuovi Asus ROG Phone 5s e Asus ROG Phone 5s Pro, due device che “portano il mobile gaming ad un livello successivo”. Vediamo qui di seguito le loro caratteristiche principali.

Asus ROG Phone 5s e Asus ROG Phone 5s Pro sbarcano ufficialmente in Italia: ecco i dettagli

I nuovi flagship di casa Asus si presentano come delle vere e proprie potenze in ambito gaming. Sotto alla scocca batte infatti il potente processore Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform, il quale viene poi supportato con tagli di memoria davvero esagerati fino ad un massimo di addirittura 18 GB di RAM LPDDR5. A rendere ancora più performante i device soprattutto durante le sessioni di gaming troviamo inoltre il sistema di raffreddamento ottimizzato GameCool 5 con AeroActive Cooler 5 e il gestore delle prestazioni in Armory Crate.

Con i nuovi smartphone, il sistema di controllo AirTrigger 5 diventa ancora più sofisticato e unico, grazie alla presenza sul modello Pro di due sensori tattili posteriori. Su entrambi i dispositivi troviamo invece i sensori laterali a ultrasuoni che supportano anche i doppi gesti, come tocca e scorri. Sul fronte spicca poi un ampio Display Samsung E4 AMOLED con refresh rate a 144 Hz / 1 ms con touch sampling rate nativo di 360 Hz. La variante Pro vanta inoltre la presenza di una versione a colori dell’innovativo display matrix posteriore ROG Vision.

Prezzi e disponibilità

Asus ROG Phone 5s sarà disponibile all’acquisto in Italia presso ASUS Eshop, ASUS Gold Store e Unieuro a 999 euro nella versione da 12/256 GB e a 1099 euro nella versione da 16/512 GB. Asus ROG Phone 5s Pro, invece, sarà disponibile all’acquisto presso ASUS Eshop e ASUS Gold Store a 1299 euro a partire dalla seconda metà di novembre.