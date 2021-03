Oggi è ufficiale la nuova serie ROG Phone 5 di casa ASUS, la quale mette a nudo tutte le sue caratteristiche votate alla potenza. Gli smartphone sono tre: ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate.

A parlare chiaramente sono le specifiche che includono al loro interno le migliori componenti. Ecco ad esempio un processore Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform con connettività avanzata 5G. Presente la funzione premium Qualcomm Snapdragon Elite Gaming insieme al rinnovato sistema di dissipazione del calore, GameCool 5.

Display ad altissime prestazioni e caratteristiche ideali per il gaming

1 su 4

In favore di una grafica di gioco ultra-fluida e ultra-reattiva, i nuovi ROG Phone 5 sono dotati di un display certificato AMOLED con supporto HDR10+, refresh rate fino a 144 Hz, 1 ms di tempo di risposta e una latenza bassissima da 24,3 ms.

Prestazioni massime in termini di durata grazie alla batteria da 6000 mAh; all’interno della confezione ecco anche l’adattatore HyperCharge da 65 watt, per ricaricare la batteria nel più breve tempo possibile.

Apportati anche grandi miglioramenti agli AirTriggers 5, il rivoluzionario sistema di controllo, e al potente sistema audio GameFX, che è stato revisionato per offrire un suono ancora più coinvolgente. Il primo offre tre modalità distinte per interagire con il proprio ROG Phone 5, permettendo un livello di controllo del gioco impareggiabile. AeroActive Cooler 5 ora dispone anche di due pulsanti fisici aggiuntivi, consentendo un’autentica esperienza di gioco simile a quella su console.

La serie ROG Phone 5 supporta 10 diversi controlli di movimento, proprio per scegliere facilmente le mosse che si adattano meglio al proprio titolo di gioco preferito. In un gioco di racing è possibile ad esempio ruotare il telefono per sterzare o tirarlo verso di sé per frenare. Il controllo del gioco non è mai stato così semplice.

ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate dispongono di ulteriori sensori tattili innovativi nascosti sulla parte posteriore, che forniscono funzioni di trigger L2/R2, proprio come un controller per console di gioco. Questi trigger aggiuntivi funzionano integrati ai sensori ultrasonici, ai pulsanti dell’AeroActive Cooler 5 e ai controlli di movimento per garantire un’esperienza di gioco totale.

Il sistema audio GameFX della serie ROG Phone 5 ora incorpora un doppio speaker simmetrico a 7 magneti per effetti sonori stereo veramente bilanciati. Ottimizzato in collaborazione con gli specialisti dell’audio Dirac, la qualità del suono proiettata catturerà le percezioni uditive dell’utente per portarle in un’altra dimensione. È, inoltre, presente un ingresso jack per cuffie da 3,5 mm e un ESS DAC di livello hi-fi per l’elaborazione audio loseless. Anche l’app di ottimizzazione audio AudioWizard è stata completamente rinnovata per migliorare le diverse esperienze di ascolto su smartphone, comprese le impostazioni di gioco, cinema e musica. L’audio GameFX sulla serie ROG Phone 5 offre effetti sonori cristallini nei giochi e potenti paesaggi sonori che i gamer non hanno mai osato sperare in uno smartphone.

Scheda tecnica

1 su 3

Processore Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform (2.84 GHz) con Processore Octa-Core a 5 nm, 64-bit GPU Qualcomm Adreno 660 UI Android 11 con rinnovata interfaccia ROG UI Display Display AMOLED da 6.78″, aspect ratio 20.4:9 (2448×1080), refresh rate a 144 Hz e 1 ms di tempo di risposta Luminosità di 800 nits per la massima leggibilità, anche all’aperto Punto di luminosità massima: 1,200 nits Delta-E < 1 Copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 111,23% Corning Gorilla Glass Victus Supporto Always-On HDR10 e HDR10+ certificati Touchscreen capacitivo con multitouch 10-punti (anche se si utilizzano i guanti) Dimensioni 173 x 77 x 10 mm Peso 237g Batteria 6000 mAh Memoria ROG Phone 5: fino a 16 GB, RAM LPDDR5 ROG Phone 5 Pro: 16 GB, RAM LPDDR5 ROG Phone 5 Ultimate: 18 GB, RAM LPDDR5 Storage ROG Phone 5: fino a 256 GB, ROM UFS 3.1 ROG Phone 5 Pro: 512 GB, ROM UFS 3.1 ROG Phone 5 Ultimate: 512 GB, ROM UFS 3.1 Sensori Sensore di impronte digitali sotto il display, riconoscimento facciale, accelerometro, bussola elettronica, giroscopio, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, sensori ultra-reattivi per AirTrigger 5 e grip press Tecnologia Wireless WiFi 6E integrato (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO) Bluetooth 5.2 (HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP), supporto Qualcomm aptX™ Adaptive WiFi Direct NFC GPS Supporto GNSS, GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou(B1i/B1c/B2a), QZSS (L1/L5) e NavIC (L5) Porte I/O Laterale e inferiore: USB-C Camera frontale 24 MP Camera posteriore 64 MP (camera principale Sony IMX686) + 13 MP (125° lente grandangolare) + 5 MP (Macro) Voice Wakeup Sì Speaker Doppio speaker frontale simmetrico con Dirac HD Sound Doppio speaker simmetrico a 7 magneti con amplificatore Cirrus Logic per effetti sonori stereo più forti, più profondi e meno distorti

Prezzi e disponibilità

ROG Phone 5 sarà disponibile in Italia in tre configurazioni (8/128GB, 12/256GB, 16/256GB) e in duplice colorazione (Phantom Black e Storm White):