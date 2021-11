Comet punta a sorprendere sia gli utenti che le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente incredibile, condita con prezzi sempre più bassi e tantissimi prodotti da non perdere assolutamente di vista.

Il risparmio risulta essere alla portata di ogni singolo consumatore in Italia, è bene sapere infatti che gli acquisti non sono limitati o vincolati, tutti vi possono accedere recandosi personalmente in negozio, oppure collegandosi il prima possibile al sito ufficiale di Comet. Coloro che acquisteranno dal divano di casa, inoltre, avranno la certezza di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, nel momento in cui dovessero spendere più di 49 euro.

In alternativa, ricordatevi del nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, al suo interno trovate i codici sconto gratis.

Comet: tante offerte per tutti i gusti

Il volantino Comet riprende tutte le richieste e le necessità dei consumatori italiani, estendendole all’ennesima potenza, garantendo quindi un risparmio che va ben oltre quanto ci saremmo potuti aspettare, sebbene l’attenzione dell’azienda si sia riversata verso la fascia intermedia, entro i 500 euro di spesa finale.

Il dispositivo di cui consigliamo sicuramente l’acquisto è lo Xiaomi Mi 11i, un terminale che viene commercializzato a 499 euro, considerato da molti come la più valida alternativa dello Xiaomi Mi 11, sopratutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo proposto. Spendendo leggermente meno, inoltre, si potranno anche acquistare Oppo Find X3 Lite, Realme GT Master Edition, Xiaomi Redmi 9T e Oppo A74.

Per conoscere da vicino, e nel frattempo scoprire ogni singola offerta di Comet, ricordatevi di collegarvi al sito ufficiale.