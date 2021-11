Le nuove offerte del volantino Mediaworld fanno davvero sognare tutti gli utenti, i prezzi lanciati dall’azienda tornano a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, proponendo ai consumatori la perfetta occasione per spendere sempre meno, senza vincoli particolari.

Avete capito bene, come tutte le precedenti campagne promozionali di MediaWorld, anche in questo caso gli acquisti possono essere tranquillamente completati sia in negozio che sul sito ufficiale dell’azienda, in tal modo sarà facilissimo pensare di risparmiare, anche senza muoversi dal divano di casa, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: tantissime offerte speciali per tutti

Tantissimi sono i prodotti in promozione da MediaWorld, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile; i top di gamma del segmento sono infatti perfettamente rappresentati da Galaxy S21 5G, disponibile a 669 euro, passando anche per Galaxy S20 FE a 499 euro, oppure il più costoso Apple iPhone 12 Pro a 1099 euro (nella variante da 256GB di memoria interna).

Osservando da vicino il volantino, si scopre poi la presenza di Galaxy A12 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 8 a 139 euro, Xiaomi Mi 11 lite a 399 euro, Oppo A53s a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 199 euro, Redmi 9T a 149 euro, OnePlus Nord N110 a 149 euro, Wiko Power U10 a 99 euro e similari, solo per citarne alcuni.

Non mancano chiaramente riferimenti anche alla fascia intermedia, ad esempio è possibile anche acquistare l’ottimo Find X3 Neo, ad un prezzo che non supera i 549 euro. Tutti i dettagli del volantino li abbiamo raccolti a questo link.