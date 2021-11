I prezzi attivati dal volantino Bennet raggiungono livelli infinitamente bassi, rispetto naturalmente alla concorrenza o ai listini del periodo, permettendo di accedere a prodotti di alta qualità, senza minimamente preoccuparsi della spesa finale.

Come tutte le precedenti campagne promozionali di Bennet, anche la corrente risulta essere accessibile in ogni singolo negozio sparso per il territorio, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati recandosi personalmente praticamente ovunque. I clienti si ritrovano anche a poter richiedere la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui dovessero spendere più di 199 euro.

Bennet: vi aspettando incredibili sconti speciali

Con il volantino Bennet non si scherza assolutamente, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di acquistare uno degli smartphone Apple più interessanti degli ultimi anni, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 12, il cui prezzo di vendita corrisponde esattamente a 669 euro, per quanto riguarda la versione da 128GB di memoria interna.

Sempre all’interno della medesima campagna promozionale, segnaliamo comunque la possibilità di acquistare altri smartphone più economici, ovvero in vendita a meno di 240 euro, dalle buone prestazioni generali. I modelli in questione vanno a toccare Xiaomi Redmi 9T, Redmi Note 10S, Galaxy A12, Redmi Note 8, Galaxy A32 o similari.

La campagna promozionale risulta comunque essere possibile approfondirla aprendo il prima possibile le pagine visualizzabili a questo link, in modo da scoprire in esclusiva quali sono i migliori prezzi attualmente in circolazione, e capire anche le offerte legate alle altre categorie merceologiche.