Durante l’evento Facebook Connect 2021, Mark Zuckerberg ha ufficializzato la nascita di Meta Platform Inc. La nuova azienda rappresenta una riorganizzazione degli asset di Facebook Inc. e permetterà di affrontare in maniera migliore le sfide del futuro.

Nella visione del CEO, il nome Meta è esemplificativo del “metaverso” che l’ecosistema creato da Mark Zuckerberg. rappresenta. Il gigante informatico infatti è composto da Facebook, Instagram, WhatsApp e Oculus.

Considerando che il social network Facebook è la prima creazione di Zuckerberg, è diventato anche il nome dell’azienda che al suo interno ingloba tutti i servizi. Alcune di questi servizi lavorano in settori affini, come per esempio i social network e i servizi di comunicazione.

Facebook Inc. diventa Meta Platform Inc., si tratta di un cambiamento epocale per l’azienda di Mark Zuckerberg

Altre invece sono operative in campi totalmente slegati da quest’ultimo. Ecco quindi che il nome Facebook non è più rappresentativo dell’ecosistema. Con la nascita di Meta, ad ogni servizio sarà data la giusta importanza, creando divisioni specifiche per ogni campo di applicazione. Inoltre, si punterà ad una maggiore integrazione tra le divisioni per creare nuove tecnologie.

Infatti, Mark Zuckerberg ha annunciato che si sta già lavorando per sviluppare novità che permetteranno di andare oltre il mobile internet. Nel frattempo, i primi cambiamenti ufficiali saranno attivi a partire dal 2022.

I prodotti Oculus Quest verranno rinominati Meta Quest e questo getterà le basi per tutti i prodotti successivi. Per quanto riguarda Facebook, Instagram e WhatsApp per il momento non è previsto alcun cambiamento. I tre servizi manterranno gli stessi nomi e funzionalità, ma potrebbero esserci novità nel corso dei prossimi mesi.