Su Marte, dopo un silenzio radio durato ben 14 giorni, il rover della NASA Perseverance è risorto risvegliandosi dalla lunga pausa. Scopriamo insieme cosa è successo sul Pianeta Rosso ormai fonte inesauribile di notizie e di novità provenienti dall’Agenzia Spaziale Americana. Il suo account ufficiale Twitter non manca mai di aggiornare i fan del rover sulle ultime vicissitudini, situazioni difficili e scoperte di Perseverance. Ecco tutti i dettagli.

È tornato al lavoro il rover della NASA Perseverance dopo una pausa forzata di 14 giorni su Marte. Il veicolo tanto prezioso che ci sta regalando importanti informazioni dal Pianeta Rosso, aveva fatto una sosta dovuta al silenzio radio provocato dal Sole che si era messo tra la Terra e il Pianeta.

Di conseguenza, questo fenomeno detto altresì congiunzione solare, ha reso impossibili le comunicazioni con qualsiasi mezzo presente su Marte. La pausa è durata all’incirca due settimane e ha permesso a Perseverance di riposare e così ripartire bello carico il 19 ottobre 2021. A dare conferma del suo risveglio è stato un tweet della NASA.

Solar conjunction is over and I’m ready to get rolling again. Nothing like the feel of Mars under your wheels.

Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2

🎥(Sol 200 drive): https://t.co/JnELQV2rOy pic.twitter.com/D3vZSD99qT

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 19, 2021