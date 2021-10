La scienza ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni. Ciò che la tecnologia ha raggiunto ci sta permettendo di conoscere cose che prima sarebbe stato impensabile studiare. Infatti, recentemente, un video postato dall’Agenzia Spaziale Americana ci regala tutti i suoni di Marte registrati dal rover Perseverance della NASA. Mettetevi le cuffie e alzate il volume per godervi un viaggio a occhi chiusi sul Pianeta Rosso. Sarà emozionante. Buon ascolto.

Baptiste Chide, scienziato dell’Istituto di Ricerca in Astrofisica e Planetologia francese, che si occupa dell’analisi dei suoni registrati dal rover su Marte, ha dichiarato:

“È come essere davvero lì. I suoni marziani hanno forti vibrazioni dei bassi, quindi quando indossi le cuffie, puoi davvero sentirli bene. Credo che i microfoni saranno una risorsa importante per il futuro dello studio di Marte e in generale per molti oggetti del Sistema solare“.

Solar conjunction is over and I’m ready to get rolling again. Nothing like the feel of Mars under your wheels.

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 19, 2021