Il volantino Expert nasconde al proprio interno prezzi veramente concorrenziali tra cui gli utenti si ritrovano a poter scegliere, la nuova serie di offerte prevede appunto la possibilità di godere di riduzioni importanti, applicate sui migliori prodotti disponibili sul mercato.

Il risparmio risulta essere alla portata di ogni cliente, ricordando difatti che gli acquisti sono effettuabili sia in negozio, che tranquillamente recandosi personalmente sul sito dell’azienda in questione. Optando per questa seconda strada, tuttavia, è importante ricordare che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dal livello dell’ordine.

Expert: questa è la nuova campagna promozionale

Con Expert non si scherza assolutamente, la nuova campagna promozionale propone una buona dose di riduzioni di prezzo, tutte applicate su prodotti legati alla telefonia mobile di fascia medio-alta. Il più interessante, e performante, fra tutti, è chiaramente l’Oppo Find X3 Neo, un prodotto in vendita a 569 euro, dalle prestazioni sicuramente in linea con i top di gamma (meno da un punto di vista fotografico).

Abbassando le pretese sotto i 400 euro di spesa finale, ecco arrivare buone occasioni legate a modelli che promettono comunque un buon risultato, i modelli in vendita sono Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Wiko Power U10, Motorola E7 power, Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy A22 e Oppo A94.

Non mancano riferimenti ad altre categorie merceologiche, o comunque fasce di prezzo, per ogni dettaglio collegatevi al sito ufficiale.