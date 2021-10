Le offerte attivate da Unieuro nascondono al proprio interno alcuni dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto prima d’ora, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di spendere molto meno del previsto, godendo nel contempo di una riduzione importantissima.

Il volantino non presenta vincoli territoriali o limitazioni particolari, gli utenti si ritrovano a poterne approfittare praticamente ovunque in Italia, infatti gli acquisti sono effettuabili sull’intero territorio, come anche tramite l’e-commerce aziendale. Quest’ultimo prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa complessiva (anche come somma di più prodotti) dovesse superare i 49 euro.

Ricevete tutte le migliori offerte Amazon, ed anche tantissimi codici sconto gratis, sul vostro smartphone, grazie al nostro canale Telegram.

Unieuro: queste offerte sono molto interessanti

La campagna promozionale di Unieuro cerca di spingere gli utenti ad acquistare alcuni smartphone legati alla fascia alta, in particolar modo brandizzati Samsung. E’ il chiaro esempio del Galaxy S21, il modello di punta dell’azienda sudcoreana per il 2021, impreziosito da un prezzo complessivamente ridotto, come conseguenza della svalutazione temporale. Ad oggi, infatti, la variante da 128GB di memoria interna può essere acquistata con un esborso finale di soli 699 euro.

All’interno del medesimo volantino, ad ogni modo, sono disponibili anche prodotti molto più economici, ed ugualmente performanti, questi vanno a toccare Oppo A94, Redmi Note 9 pro, Huawei Nova 8i, Oppo A74, Xiaomi Redmi 9C, Redmi 9T e Motorola E6i. Per godere di una visione d’insieme di tutto ciò che vi attende da Unieuro, dovete premere il seguente link e collegarvi direttamente al sito ufficiale dell’azienda.