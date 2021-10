Ogni qual volta viene rilasciata una Beta di WhatsApp, potete star tranquilli che qualche modifica è stata apportata, se pur quasi impercettibile. In questo caso, nell’ultima Beta è stata apportata una modifica a livello “estetico”.

WhatsApp: ecco il nuovo design del Picture-in-Picture

La nuova versione 2.21.22.2 della Beta per Android presenta infatti delle modifiche nel design di una delle funzionalità più amata dell’app. Questa consente di continuare a visualizzare il proprio contenuto multimediale in una finestra ridotta (quindi non a schermo intero). Così potremo continuare ad usare altre funzioni dell’applicazione. Stiamo ovviamente parlando del Picture-in-Picture.

Nello specifico, (come ci fa notare WABetainfo) la modifica apportata riguarda i comandi del video che stiamo guardando. Di fatto, non saranno più in sovraimpressione sul video, ma avremo una barra in basso dedicata.