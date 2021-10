Le persone non sanno che ci sono molte monete da collezione e preziose che possono valere una vera fortuna. Naturalmente, distinguere una moneta rara da una comune non è sicuramente la cosa più facile da fare. Alcuni dei pezzi più rari sembrano avere poche o nessuna apparente distinzione che li farebbe risaltare agli occhi del collezionista principiante.

Quello che faremo è fornire un elenco di alcune delle monete più rare e preziose e spiegare perché le monete rare sono così spesso preziose e perché alcune non lo sono.

Le monete “D” e “S“, rispettivamente della zecca di Denver e della zecca di San Francisco, costituiscono la maggior parte dell’elenco. Molte sono monete di errore del XX secolo e circa la metà di queste monete contiene metalli preziosi.

Ecco la lista aggiornata

1877 -centesimi indiani 750 euro circa

1909 -S VDB Lincoln cent 650 euro circa

1914 -D Lincoln Grano cent 175 euro circa

1955 -Lincoln raddoppiò il centesimo sul dritto 1.000 euro circa

1969 -S Lincoln ha raddoppiato il centesimo 25.000 euro circa

1972 -Lincoln ha raddoppiato il centesimo 300 euro circa

1885 -Nichel Liberty 350 euro circa

1937 -Buffalo a 3 zampe nickel 450 euro circa

1916 -D Mercurio dime 800 euro circa

1901 -S Quartiere del barbiere 3.500 euro circa

1913 -S Quartiere del barbiere 1.100 euro circa

1916 -Quartiere Liberty in piedi 2.800 euro circa

-Quartiere di Washington 1932-D 85 euro circa

-Quartiere di Washington 1932-S 80 euro circa

1921 -Walking Liberty mezzo dollaro 125 euro circa

1921 -D Walking Liberty mezzo dollaro 190 euro circa

1938 -D Walking Liberty mezzo dollaro 50 euro circa

1921 Dollaro della pace 125 euro circa

Se non hai praticamente alcuna possibilità di trovare una di queste monete in circolazione ed è estremamente improbabile che erediti una delle rarità che seguono nell’elenco sottostante, effettivamente avrai poche possibilita’ di trovarle. Tuttavia, è comunque interessante sapere quali sono alcune delle monete più rare e preziose. Tutte queste vecchie monete furono coniate prima della fine della seconda guerra mondiale e in molti casi precedono la guerra civile.