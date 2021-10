Nuovo digitale terrestre: ecco i canali che stanno subendo lo switch off

Esattamente due giorni fa, nonché il 20 ottobre 2021, ha avuto inizio il passaggio dal vecchio al nuovo digitale terrestre, dalla tecnologia Mpeg-2 alla nuova Mpeg-4. Ciò vale a dire che da quel momento i canali tematici di Rai e Mediaset sono divenuti visibili in alta definizione solo con un televisore o un decoder compatibile al sistema di codifica del segnale Mpeg-4.

Si legge: “i cittadini potranno verificare se il proprio televisore è abilitato a ricevere il segnale con la nuova tecnologia e in caso contrario sostituirlo acquistando una nuova tv o un decoder utilizzando i bonus messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico“.

Nuovo digitale terrestre: cosa sta succedendo ai canali?

Nella lista dei canali che hanno cambiato codifica vi sono 9 canali RAI e 6 canali Mediaset:

Rai 4

Rai 5

Rai Movie

Rai Yoyo

Rai Sport+ HD

Rai Storia

Rai Gulp

Rai Premium

Rai Scuola

Boing Plus

Italia 2

Radio 105

R101 TV

TGCom24

Virgin Radio TV

Ci saranno poi alcuni canali che resteranno in Mpeg-2 anche dopo il 20 ottobre (e oltre). Stiamo parlando di:

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai News 24

Canale 5

Italia 1

Rete 4

Iris

Canale 20

Cine34

Focus

La 5

Mediaset Extra

Top Crime

Boing

Cartoonito

Il secondo cambio di codifica avverrà invece a partire da gennaio 2023 con il passaggio alla codifica HEVC Main10, che toglierà accesso ad altre vecchie TV non compatibili. Cosa fare nel frattempo? Semplice, procurarsi un nuovo decoder al più presto, in quanto, se l’impianto non è compatibile non può essere aggiornato. (Reminder: tutte le Smart TV vendute a partire da fine dicembre 2018 combaciano sia con Mpeg-4 che con il successivo HEVC Main10.