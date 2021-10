Lo streaming di giochi sarà presto di livello superiore poiché NVIDIA ha appena annunciato la GeForce NOW RTX 3080. Si dice che questo servizio offra prestazioni di prossima generazione al cloud gaming. Può riprodurre in streaming fino a 1440p a 120 FPS di gioco sia su Mac che su PC. Offre una latenza ultra bassa che è buona quasi quanto i giochi locali. Il nuovo abbonamento GeForce NOW RTX 3080 può essere utilizzato anche su diversi dispositivi come un supercomputer, SHIELD TV e persino dispositivi Android.

Per i fondatori di GeForce NOW e i membri Priority in Europa occidentale e Nord America, puoi usufruire dell’accesso anticipato al pre-ordine e usufruire di abbonamenti di sei mesi per 99,99 euro. La finestra di pre-ordine è esclusiva per i primi sostenitori di GeForce NOW.

GeForce NOW: puoi già iscriverti al servizio aggiornato

GeForce NOW RTX 3080 offre più giochi. Questa settimana verranno aggiunti nuovi titoli alla libreria GeForce NOW tra cui New World, Disciples: Liberation, ELYON, Riders Republic (su Ubisoft Connect), Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Sword and Fairy 7, The Forgotten City, Legend dei Custodi e Townscaper. La maggior parte di questi giochi può essere scaricata da Steam ed Epic Games Store.

Non hai davvero bisogno di un impianto di gioco super specializzato per goderti i nuovi giochi. Hai solo bisogno di GeForce NOW per accedere al gioco e giocarci su cloud dopo un aggiornamento. Lo streaming di giochi ti consente di sperimentare la velocità sulla maggior parte dei giochi disponibili su Steam. NVIDIA garantisce il cloud gaming di nuova generazione anche se non aggiorni il tuo hardware.

Il cloud gaming è reso possibile da GeForce NOW SuperPOD. È costruito sull’architettura RTX NVIDIA Ampere. Rende i giochi nel cloud e li trasmette ai dispositivi dei giocatori.