Arriva un altro aggiornamento per il Galaxy S21: One UI 4 Beta 3. Questa è la terza versione beta ed è già basata su Android 12. Con Google che rivela pubblicamente la nuova versione del sistema operativo Android 12 per i telefoni Pixel 6, Pixel 3 e superiori, possiamo aspettarci che le modifiche correlate vengano apportate da altri OEM.

Samsung ha rilasciato l’aggiornamento e porta grandi cambiamenti. L’app Meteo è stata completamente ridisegnata e probabilmente noterai che le pubblicità sono già sparite. Si notano anche nuove animazioni.

Galaxy S21: potete già aggiornare i vostri device

One UI 4.0 beta per la serie Samsung Galaxy S21 è ora disponibile in Corea del Sud. Dovrebbe arrivare anche in altri mercati chiave da un giorno all’altro. Come con la maggior parte degli aggiornamenti, questo offre diverse nuove funzionalità e miglioramenti oltre a correzioni.

L’interfaccia utente generale è stata migliorata. I problemi sulla tastiera Samsung e Bixby sono stati risolti. Tuttavia, il programma One UI 4.0 beta è ancora in atto, quindi le modifiche e le funzionalità potrebbero non essere definitive. Ma se usi un Galaxy S21, potrebbe essere utile provarlo.

L’aggiornamento del firmware di One UI 4.0 potrebbe essere implementato prima della fine dell’anno 2021. Samsung è solo al terzo firmware beta come ultima build e sappiamo che il gigante della tecnologia di solito rientra nei tempi previsti quando si tratta di aggiornamenti di software e sistema operativo.

Nel frattempo la società ha rilasciato una Bespoke Edition del suo pieghevole Galaxy Z Flip 3. Questo modello potrà essere personalizzati in 49 modi diversi e gli utenti non dovranno pagare un device nuovo se sono stanchi dei colori scelti inizialmente.