Le offerte lanciate da Carrefour nell’ultimo periodo vogliono superare di gran lunga quanto le dirette concorrenti del mercato sono attualmente in grado di offrire, gli utenti possono approfittare di riduzioni importanti sui prezzi finali di vendita, garantendosi l’accesso a prodotti sempre più scontati.

Il volantino attuale, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo nei vari negozi in Italia, gli acquisti non possono in nessun modo essere completati tramite il sito ufficiale, sebbene comunque la tecnologia sia presente sull’e-commerce in oggetto. I prodotti sono al solito distribuiti con garanzia di 24 mesi, e prevedono anche la variante no brand (per la telefonia mobile), ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Carrefour mette le ali agli sconti: arrivano nuovi prezzi bassi

Spendere poco con Carrefour potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, gli utenti hanno effettivamente la possibilità di affidarsi ad uno dei prodotti più desiderati di tutto il 2021, stiamo parlando dell’ex top di gamma, Apple iPhone 12, oggi acquistabile con un esborso finale di 749 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

La scheda tecnica ne descrive perfettamente la qualità generale, integra processore A14 Bionic (un hexa-core) con 4GB di RAM, ha un display OLED da 6,1 pollici di diagonale ed una risoluzione elevatissima, per finire con 2 sensori posteriori da 12 megapixel, i quali promettono scatti incredibili, anche superiori ad altri prodotti di fascia alta.

L’acquisto, come anticipato, potrà essere completato solamente nei negozi fisici in Italia.