WhatsApp continua a rilasciare aggiornamenti che implementano nuove funzionalità sempre più utili e comode. Dopo l’aggiunta dei backup criptati, arriva il nuovo pulsante per unirvi alle videochiamate di gruppo in corso.

Con l’ultimo aggiornamento, WhatsApp ha migliorato ulteriormente l’esperienza d’uso dei propri utenti, aggiungendo un tasto funzione veramente comodo.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev

— WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021