Shiba Inu Coin è la criptovaluta nata pochi mesi fa come meme del Dogecoin. Partita da un prezzo bassissimo, ha già visto una prima fiammata che ha fatto schizzare il prezzo. Una crescita di circa il 600%.

Shiba Inu Coin: a breve il possibile approdo su Robinhood

La prima fiammata è stata dovuta principalmente al fatto che ci sono state le prime conferme della quotazione su Robinhood. Dal prezzo di partenza di 0,000005 € è salito fino a toccare i 0,000030€, per poi stabilizzarsi attorno ai 0,000025€.

Ma non è finita qui. Di fatto, l’effettiva quotazione sulla piattaforma potrebbe far lievitare enormemente il valore di questa moneta. Le previsioni, prima della notizia, era di un valore pari a 0,00012€. Dopo la quotazione su Robinhood per, potremmo vedere lo Shiba Coin molto più in alto.