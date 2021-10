Purtroppo capita anche molto spesso che alcuni prodotti in vendita presso market e supermercati vengano ritirati in quanto difettosi. In questi casi, infatti, vi è il rischio che possano essere dannosi per la nostra salute se ingeriti. In questi ultimi giorni, in particolare, è stato individuato e prontamente ritirato dal mercato un nuovo prodotto apparentemente contaminato da un batterio. Scopriamo qui di seguito di quale prodotto si tratta.

Attenzione a questo nuovo prodotto appena ritirato dai market e dai supermercati

Un nuovo prodotto che potrebbe nuocere alla nostra salute è stato ritirato in questi ultimi giorni dai vari market e supermercati. Nello specifico, si tratta di un formaggio, ovvero il lotto da taglio ‘Natur’ Schnittkäse a marchio Hof zu Fall, prodotto presso il Caseificio Hof zu Fall nello stabilimento di St. Valentin 16/1, Siusi allo Sciliar, a Castelrotto, nella provincia autonoma di Bolzano.

Quest’ultimo è stato considerato potenzialmente pericoloso e dannoso per il nostro organismo e la nostra salute (se ingerito) in quanto contaminato da un batterio piuttosto noto e comune al giorno d’oggi. Il batterio in questione è il noto Escherichia coli. Andando più nel dettaglio, il lotto ritirato è il numero 622 03.09.2021 ed è stato distribuito in confezioni da 2 kg ciascuna, con una data di scadenza di 12/10/21 (quindi risultava essere già scaduto).

Qualora si avesse acquistato questo prodotto contaminato dal batterio Escherichiacoli, il consiglio è di non mangiarlo o ingerirlo per nessun motivo e di riportarlo al più presto presso il market o il supermercato da cui si ha effettuato l’acquisto.