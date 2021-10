iliad-con-tutto-incluso-navighi-e-parli-senza-pensieri

Con l’arrivo di Iliad in Italia offerte e contenuti hanno subito una notevole trasformazione in positivo. Nonostante gli altri provider cercano di stare al passo dell’operatore francese, quest’ultimo rimane imbattibile sul rapporto qualità-prezzo delle sue promozioni. Con tutto incluso, grazie a Iliad, navighi e parli senza pensieri. Non hai ancora dato un’occhiata alle promozioni di ottobre? Allora devi sbrigarti per non perdere questa fantastica occasione!

Iliad: ottobre è arrivato con il risparmio assicurato

Ottobre è arrivato con il risparmio assicurato grazie alle fantastiche offerte di Iliad. L’operatore francese non bada a spese e si propone con tariffe davvero incredibili dove prezzo e contenuti sono pazzeschi.

Scopriamo insieme tutte le promozioni dell’operatore mobile e il relativo bundle che offrono. Il risparmio è assicurato così come la qualità della rete e dei servizi Iliad.

Giga 120

Iniziamo subito con l’offerta Iliad Giga 120. Si tratta della migliore proposta di sempre. Parliamo infatti di 120 Giga di traffico dati, incluso al mese, alla velocità del 5G a soli 9,99 euro. E non è tutto perché c’è molto di più nel bundle:

minuti illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; 120 Giga di traffica dati;

di traffica dati; navigazione 5G inclusa nella tariffa;

inclusa nella tariffa; contributo iniziale di 9,99 euro una tantum per il costo della SIM.

Giga 80

Passiamo ora a una promozione che non ha nulla da invidiare a quella di prima. Si riducono i Giga inclusi al mese, ma anche il prezzo si abbassa. Stiamo parlando della nuova offerta Iliad Giga 80 che a soli 7,99 euro al mese include:

minuti illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; 80 Giga di traffica dati;

di traffica dati; navigazione 4G/4G+ inclusa nella tariffa;

inclusa nella tariffa; contributo iniziale di 9,99 euro una tantum per il costo della SIM.

Sul podio, per davvero. Ma non pretendiamo nessuna medaglia, anzi sì lasciatecela nei commenti. 🏅 Chi sarà il più veloce? #Rivoluzioneiliad #Weareiliad pic.twitter.com/RxZFvhAMrW — iliad (@IliadItalia) October 15, 2021

L’offerta nascosta di Iliad

Se il contenuto delle precedenti vi sembra troppo non disperate. Come avrete notato, sul sito ufficiale di Iliad, oltre alle due offerte sopra menzionate e a quella dedicata solo alle telefonate non ne vedete più nessun’altra.

In realtà l’operatore francese conserva un’offerta nascosta che occorre richiedere specificatamente. È l’offerta Iliad Giga 40 che costa soli 6,99 euro al mese e nel bundle propone:

minuti illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; 40 Giga di traffica dati;

di traffica dati; navigazione 4G/4G + inclusa nella tariffa;

+ inclusa nella tariffa; contributo iniziale di 9,99 euro una tantum per il costo della SIM.