Il volantino Esselunga è un ottimo concentrato di sconti molto speciali, con i quali gli utenti si ritrovano a poter risparmiare cifre decisamente importanti, garantendosi nel contempo la possibilità di accedere a prodotti dalla qualità decisamente elevata.

La campagna promozionale, come al solito, risulta essere perfettamente fruibile in ogni negozio sparso sul territorio, senza differenze o limitazioni regionali di alcun tipo. L’unico appunto da non perdere di vista, riguarda le scorte disponibili, sono sempre troppo limitate e potrebbero di conseguenza terminare prima del prevvisto.

Esselunga da sogno: il suo volantino è ricchissimo

Per una volta il volantino Esselunga si è discostato dalla solita offerta tech mirata sugli smartphone, focalizzando la propria attenzione sul mondo dei videogame. Fino al 20 ottobre in ogni negozio sarà acquistabile la copia fisica di Fifa 22, il nuovo episodio del gioco di simulazione calcistica più amato al mondo (rilasciato da Electronic Arts il 1 ottobre 2021).

Le novità introdotte dagli sviluppatori sono moltissime, partendo da grafica e gameplay rinnovati, senza però dimenticarsi delle oltre 700 squadre, 17000 giocatori e 30 campionati concessi in licenza. Il prezzo attuale di vendita corrisponde a 49,99 euro, ma attenzione, la versione acquistabile è solo quella di PS4, non risulta essere acquistabile lo stesso gioco per Xbox, almeno da Esselunga, sebbene sia stato rilasciato sia per la console di Microsoft che per PC.

Non sappiamo se in futuro l’azienda offrirà lo stesso prezzo anche per altre versioni, anche se effettivamente dubitiamo possa accadere.