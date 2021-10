Un volantino così ricco non si era mai visto da Bennet, tutti i prezzi sono fortemente ridotti rispetto al listino originario, e garantiscono al consumatore un livello di risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, promettendo qualità elevata.

La campagna promozionale non si allontana da quanto avevamo visto e discusso nei mesi scorsi, ciò sta a significare che tutti gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei vari negozi in Italia, senza distinzioni o limitazioni territoriali (come accade ad esempio da Euronics o Trony). I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche distribuiti nella variante no brand, in altre parole gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.

Per avere i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, ricordatevi di iscrivervi subito a questo indirizzo.

Bennet da primato: arriva un nuovo volantino

Con il volantino Bennet è davvero facilissimo pensare di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, anche nel momento in cui si volesse acquistare ad esempio uno smartphone Apple. All’interno della campagna è stata integrata l’offerta relativa all’iPhone 11, un modello in commercio ormai da qualche anno, ma comunque ancora perfettamente attuale, in termini di specifiche e di prestazioni generali. Il prezzo di vendita, di 499 euro, è più che adeguato se considerato che parliamo della variante da 64GB di memoria interna.

In alternativa, sempre restando nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, il volantino prevede anche il MacBook Air, un notebook da 13,3 pollici di ultima generazione, con processore Apple M1. Il prezzo finale è complessivamente accettabile, sono difatti necessari 949 euro per il suo acquisto.

Entrambi sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica.