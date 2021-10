Il volantino Trony nasconde agli utenti alcune delle migliori occasioni del periodo, garantendo a tutti la possibilità di accedere a prezzi sempre più scontati, con i quali però avere la possibilità di godere di prodotti di altissima qualità generale.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere attualmente disponibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici, al momento non è possibile godere delle medesime riduzioni di prezzo sul sito ufficiale dell’azienda, o da altre parti in Italia. I singoli prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e possono anche essere sfruttati, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, nella variante completamente sbrandizzata.

Trony: queste nuove offerte sono da impazzire

Le nuove offerte Trony propongono all’utente la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti molto speciali, con prezzi decisamente abbordabili anche su alcuni top di gamma. Lo sconto più interessante va a toccare il Galaxy S21 5G, il dispositivo più interessante dell’azienda sudcoreana per il 2021, oggi disponibile a 699 euro, e comunque in grado di proporre prestazioni da urlo. Spendendo 300 euro in più sarà invece possibile mettere le mani su Apple iPhone 12 Pro, della scorsa generazione, in vendita appunto a 999 euro.

Nella fascia inferiore ai 400 euro, spiccano alcuni modelli altrettanto interessanti, quali possono essere Vivo Y21, Galaxy S20 FE, Oppo Find X3 Lite, Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9A o anche Oppo A74 e Motorola Moto G20. Per maggiori informazioni in merito al volantino Trony, consigliamo di collegarsi al sito ufficiale.